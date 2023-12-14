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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتنياهو يشكو مصطفى بكري.. والأخير يعلق: لو شفته هضربه بالنار

صدى البلد

كشف الإعلامي مصطفى بكري،  عن تفاصيل رفضه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما كان متواجد في مصر عام 1996، معلقا “أنا أرفض التطبيع مع إسرائيل بكافة الأشكال”.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن نتنياهو قام بشكوتي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد مقالي الذي تم نشرته بعنوان “الهواء اليوم فاسد، نتنياهو في القاهرة”، ليرد عليه الرئيس مبارك انها حرية الصحافة”.

 

سأضربه بالنار

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدكتور أسامة الباز، أكد وقتها أن نتنياهو سيعقد لقاء صحفي مع 40 مثقفا مصريا، ولكنه رفضت المشاركة، وقال - بكري: “لو رايته سأضربه بالنار”.

مصطفى بكري نتنياهو إسرائيل محمد حسني مبارك حرية الصحافة”

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