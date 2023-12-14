خلوا عندكم دم..مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لمن لا يساند المقاومة الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أيدي بايدن ملوثة بدماء شهدائنا في غزة، موجها رسالة قوية للإدارة الأمريكية قائلا “لن تستطيعوا القضاء على المقامة الفلسطينية ولا أي مواطن من أهل غزة”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن أي انسان لا يقف مع المقاومة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني ليس بإنسان، معلقا “الإنسانية هي أنه لا بد أن تكون مدرك قيمة الحياة”.

خلي عندكم دم

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن “أي شخص يشكك في المقاومة أنت في نفس الخندق مع إسرائيل وأمريكا، معلقا ”خلي عندكم دم وحسوا بالدماء التي تسيل في شوارع غزة".