عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فصل جديد يحدد عودة مرتضى منصور للسجن مرة أخرى أم لا ..تفاصيل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

فصل جديد أمام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق يحدد مصير عودته الي السجن من جديد أم لا؟

حيث حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى والتي تم تجميده بسببها.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وإتهمت النيابة العامة مرتضى منصور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.


وكانت محكمه النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر مع النفاذ  بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبة الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.


وأكد مصدر قانونى أن حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره فى أغسطس الماضى وأنه يجب القبض على المتهم الهارب أو تسليم نفسه قبل نظر الطعن وإلا قضى بسقوط الطعن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

أمريكا تعلن عن شرط وحيد لوقف الحرب في غزة خلال يوم واحد

ترشيحاتنا

تقارير مبهجة.. الحكومة تحصل على دعم كبير وتتجاوز أزمة الدولار قريبا

فصل جديد يحدد عودة مرتضى منصور للسجن مرة أخرى أم لا ..تفاصيل

المجر تعطّل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

أمير سعودي يحجز طائرة كاملة لهذا الطير.. تفاصيل

ظواهر جوية وتحذيرات عاجلة| تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة غش الأدوية فى هذه الحالة طبقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوف وفزع.. المهن الطبية تطرح تطبيقا لكشف الأدوية المغشوشة بالأسواق

بسبب البرق .. مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسائق ينجو بأعجوبة من الموت

إنجي كيوان وجميلة عوض وعلا رشدي.. إطلالات نجمات بعد اختفاء في افتتاح مهرجان الجونة

شقيق أبو الليف وخال أيمن بهجت قمر.. معلومات عن الفنان الراحل عادل أنور

فيديو

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل ..شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ