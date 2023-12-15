فصل جديد يحدد عودة مرتضى منصور للسجن مرة أخرى أم لا ..تفاصيل

فصل جديد أمام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق يحدد مصير عودته الي السجن من جديد أم لا؟

حيث حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى والتي تم تجميده بسببها.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 الف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وإتهمت النيابة العامة مرتضى منصور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.



وكانت محكمه النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبة الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.



وأكد مصدر قانونى أن حكم الحبس موضوع الطعن واجب النفاذ منذ صدوره فى أغسطس الماضى وأنه يجب القبض على المتهم الهارب أو تسليم نفسه قبل نظر الطعن وإلا قضى بسقوط الطعن.