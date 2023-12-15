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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مشاوير.. استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

صدى البلد

يهتم الكثير بمعرفة خطوات إصدار بدل فاقد بطاقة تموين حيث أصبح الأمر سهلا حاليا في ضوء الاتجاه نحو ميكنة كل الأشياء ، وتقدم الدولة خدماتها للمواطنين عبر الانترنت من خلال بوابة مصر الرقمية من أجل توفير الوقت والجهد علي المواطنين خاصة أن بطاقة التموين تعد من ذات أهمية كبيرة حيث أنه من خلالها يتم صرف السلع التموينية.

 

خطوات إصدار بدل تالف بطاقة التموين

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ويمكن للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية، استخراج بدل تالف ل بطاقة التموين أو بدل فاقد حيث يمكن إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين عبر خطوات سهلة وبسيطة من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تستلزم وجود هاتف وانترنت:

 

- تبدأ أولي خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف ل بطاقة التموين القيام بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية

- وتشمل ثاني خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف ل بطاقة التموين يختار المواطن من بين الخدمات الضغط على بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

- وتتضمن  هذه الخطوة يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى استخراج بطاقة التموين بالضغط بعدها على موافق و إدخال رقم بطاقة التموين.

- كما تشمل خطوات استخراج بدل تالف لبطاقة التموين اختيار المحافظة و إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين ثم الضغط على كلمة عرض.

- ويطلب فى هذه الخطوة إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين ثم اختر الصفحة الخاصة بطلب بدل الفاقد أو التالف.

 

- وأخيرا يتم الضغط على تسجيل الطلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

 

موعد استلام بطاقة التموين

ويتم استلام بطاقة التموين  بدل تالف فى الفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، حيث يتم يصرف الخبز بعد 72 ساعة من استلام البطاقة، أما التموين فيتم صرفه في الشهر التالي لصدور البطاقة.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

 

وتتيح الحكومة عبر بوابة مصر الرقمية أن يقوم المواطن بحذف نفسه من بطاقة التموين بكل سهولة عبر الدخول إلي بوابة مصر الرقمية والقيام بتلك الخطوات:- 

 

- ويمكن لبعض المواطنين الغير مستحقين لصرف السلع التموينية الدخول للحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار  إيقاف البطاقة التموينية من بين الخدمات التموينية.

 

 ومن بين خطوات إيقاف البطاقة التموينية يتم اختيار أيقونة خدمة إيقاف بطاقة التموين، وذلك من بين الاختيارات الثلاث التي تتضمن «إيقاف نفسي من بطاقة التموين»  خدمة إيقاف أحد أفراد الأسرة من بطاقة التموين .

- ثم يقوم المواطن الراغب فى إيقاف البطاقة التموينية باستكمال تدوين البيانات المطلوبة منه.

 

تتيح بوابة مصر الرقمية أيضا إمكانية تسجيل رقم الهاتف ضمن بيانات بطاقة التموين الكترونيا من خلال الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد.

أما للراغبين فى تفعيل بطاقة التموين فما عليك سوي القيام بهذه الخطوات:- 

- يقوم صاحب بطاقة التموين بالدخول لـ بوابة مصر الرقمية.

- ثم يتم اختيار خدمات التموين 

- ثم يقوم صاحب بطاقة التموين بالضغط على تفعيل بطاقة التموين.

-ثم يطلب منك فى هذه الخطوة تسجيل بيانات البطاقة والمستفيدين منها وبعدها يتم إرسال رسالة على الهاتف تفيد بالتفعيل.

 

خطوات إصدار بدل فاقد أو تالف من خلال مكاتب التموين 

 

أما عن طريقة إصدار بدل تالف وفاقد من خلال مكاتب التموين، يجب اتباع الخطوات الآتية:

 

- التوجه إلى مكتب التموين التابع له المستفيد من البطاقة التموينية لاستخراج بدل فاقد أو تالف.

 

- يقدم المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة ووقف بطاقة التموين التالفة، مرفق صورة من البطاقة الشخصية وصور البطاقات الشخصية للأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية، مع رقم هاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

 

- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات على قاعدة البيانات بمنظومة التموين.

 

 - وبعد مدة استخراج بطاقة التموين الجديدة بدلًا من البطاقة التالفة والتي تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين يتم تسليمها لصاحب البطاقة التموينية للاستفادة من منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم.

 

- يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية بها الرقم السري الخاص به لبدء عملية صرف السلع التموينية والخبز المدعم في الشهر التالي من استلامه بطاقة التموين الجديدة.

استلام بطاقة التموين

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