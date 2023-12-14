إصابة 10 مجندين في انقلاب سيارة شرطة بأسيوط

أصيب 10 مجندين شرطة في حادث انقلاب سيارة " لوري" تابعة لمديرية الأمن بأسيوط بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة لوري تابعة لمديرية الأمن بالقرب من مدخل مدينة الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة والفحص انقلاب السيارة رقم" 4518 ب/ 15 "لوري تابعة لقوات الأمن، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أفراد شرطة.

تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.