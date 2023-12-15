يسري جبر: بئر زمزم معجزة كانت إرهاصا لمبعث نبي

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولد بعد ٥٠ يوما من حادثة الفيل، لافتا إلى أن هذه الواقعة تعتبر احتفالا بقدوم سيدنا محمد، وكيف حمى الله سبحانه وتعالى البيت تكريما لهذا النبي.

يسري جبر: بئر زمزم معجزة كانت ارهاصا لمبعث نبي

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات له: "الواقعة ارهاص خارج للعادة قبل بعثة نبي، كأنه يمهد لبعثة النبي، وهذا ما حدث مع سيدنا ابراهيم عندما امره الله بالذهاب الى مكة البيت الحرام ليبنى الييت، وكذلك تفجر بئر زمزم، الذى حفره سيدنا جبريل بطرف جناحه، والعجيب أن بئر زمزم ما زال يستخدم رغم الاسراف فى استخدامه".

وأضاف: "لا يوجد بئر فى العالم متجدد ولا ينفذ مثل بئر زمزم، فهذا البئر معجزة وكانت ارهاص لمبعث نبي".

يسري جبر: حادثة شق صدر النبي وقعت ٤ مرات

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت ٤ مرات، لافتا إلى أن خاتم النبوة وضع لسيدنا النبي خلف القلب، بين كتفيه فى اول مرة شق صدره.

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات له: "خاتم النبوة عند كل الأنبياء والمرسلين، كان موجودا فى خلف كف اليد اليمنى، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة بين كتفيه".

وأضاف: "شق الصدر تم فى أول مرة كان عند حليمة وهو صبى، ومرة أخري عند سن ١٢ سنة، ومرة قبل البعثة النبوية ونزول الوحى، ومرة أخرى قبل الإسراء والمعراج، ".

حكم الأخذ من مال الزوجة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أماني"، إنها متزوجة من 14 عاما، وزوجها يعتمد على راتبها الشهرى، ولا يعمل، بالإضافة إلى المعاملة السيئة معها ومع أولادها، وتريد أن تعرف كيف تتصرف معه وهى تريد الطلاق؟

قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، في فتوى له : "مسألة التكاسل والاعتماج على رضا المرأة أو راتب الزوجة، وهذه مشكلة كبيرة، فهى لا يتطلب منها دفع راتبها فى المنزل، فاعتماد الزوج على راتب زوجته لا يجوز إلا برضا الزوجة".

وأضاف: "إنفاق الزوجة من راتبها فى بيت الزوجية يكون برضاها وليس إجبارا لها وهو أمر يستحق شكرها على ما تفعله فى منزل الزوجية، وهذا الزوج متكاسل ولا يتحرك، ويخالف الشرع والسنة النبوية".