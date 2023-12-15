عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يسري جبر: بئر زمزم معجزة كانت إرهاصا لمبعث نبي

معجزة ماء زمزم
معجزة ماء زمزم

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولد بعد ٥٠ يوما من حادثة الفيل، لافتا إلى أن هذه الواقعة تعتبر احتفالا بقدوم سيدنا محمد، وكيف حمى الله سبحانه وتعالى البيت تكريما لهذا النبي.  

يسري جبر: بئر زمزم معجزة كانت ارهاصا لمبعث نبي

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات له: "الواقعة ارهاص خارج للعادة قبل بعثة نبي، كأنه يمهد لبعثة النبي، وهذا ما حدث مع سيدنا ابراهيم عندما امره الله بالذهاب الى مكة البيت الحرام ليبنى الييت، وكذلك تفجر بئر زمزم، الذى حفره سيدنا جبريل بطرف جناحه، والعجيب أن بئر زمزم ما زال يستخدم رغم الاسراف فى استخدامه".

وأضاف: "لا يوجد بئر فى العالم متجدد ولا ينفذ مثل بئر زمزم، فهذا البئر معجزة وكانت ارهاص لمبعث نبي".

افتتاح 62 مسجدا.. الأوقاف تعرض إنجازاتها في محافظة بني سويف

وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول"

يسري جبر: حادثة شق صدر النبي وقعت ٤ مرات

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت ٤ مرات، لافتا إلى أن خاتم النبوة وضع لسيدنا النبي خلف القلب، بين كتفيه فى اول مرة شق صدره.

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات له: "خاتم النبوة عند كل الأنبياء والمرسلين، كان موجودا فى خلف كف اليد اليمنى، إلا سيدنا  محمد صلى  الله عليه وسلم،  خاتم النبوة بين كتفيه".

وأضاف: "شق الصدر تم فى أول مرة كان عند حليمة وهو صبى، ومرة أخري عند سن ١٢ سنة، ومرة قبل البعثة النبوية ونزول الوحى، ومرة أخرى قبل الإسراء والمعراج، ".

كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟.. معجزة يغفل عنها

صيغة استغفار تمحو الذنوب مأثورة عن النبي

حكم الأخذ من مال الزوجة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أماني"، إنها متزوجة من 14 عاما، وزوجها يعتمد على راتبها الشهرى، ولا يعمل، بالإضافة إلى المعاملة السيئة معها ومع أولادها، وتريد أن تعرف كيف تتصرف معه وهى تريد الطلاق؟

قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، في فتوى له : "مسألة التكاسل والاعتماج على رضا المرأة أو راتب الزوجة، وهذه مشكلة كبيرة، فهى لا يتطلب منها دفع راتبها فى المنزل، فاعتماد الزوج على راتب زوجته لا يجوز إلا برضا الزوجة".

وأضاف: "إنفاق الزوجة من راتبها فى بيت الزوجية يكون برضاها وليس إجبارا لها وهو أمر يستحق شكرها على ما تفعله فى منزل الزوجية، وهذا الزوج متكاسل ولا يتحرك، ويخالف الشرع والسنة النبوية".

يسري جبر الأزهر علماء الازهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حادثة الفيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

موضوعات متعلقة

كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟.. معجزة يغفل عنها

النشرة الدينية.. كلمات تضمن لك بقاء النعم ودعاء هلال شهر جمادي الآخر

الشرقاوي قارئا والأبيدي خطيبا.. ننشر تفاصيل خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة غدا

احذر.. هذه التجارة صاحبها آثم شرعا وملعون وماله حرام

فتاوى تشغل الأذهان | حكم المتاجرين بالدولار .. هل يجوز للمرأة الزواج بدون علم أهلها؟ وما جزاء الغش فى البيع والشراء؟

زوجى يحصل على راتبي من 14 سنة؟.. وأمين الفتوى يرد

ما المقصود من شرط النكاح بـ ولي؟.. أمين الفتوى يوضح

تضامنا مع غزة.. خالد الجندي: لن أحتفل بعيد ميلادي هذا العام

ترشيحاتنا

استخرج بدل فاقد لجوازالسفر بأسرع وقت

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع "تكافل وكرامة"

بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 15-12-2023: فرص غير متوقعة للحصول على دخل

البيت الأبيض: سوليفان يلتقي عباس في رام الله الجمعة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 15-12-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ