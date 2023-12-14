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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة بعنوان "نداءات القرآن الكريم للرسول"

صدى البلد

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة المقررة غدا بعنوان “ نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم ”، وذلك عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك. 

وقالت وزارة الأوقاف أنه في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة،  تنطلق غدا الجمعة عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)"، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل. 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة ،  ننشر أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (203) مسجد جديد ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (377) مسجدًا .

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وزير الاوقاف

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