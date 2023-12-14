افتتاح 62 مسجدا.. الأوقاف تعرض إنجازاتها في محافظة بني سويف

حققت مديرية أوقاف بني سويف خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

سيرت مديرية أوقاف بني سويف عدد ( 14 ) قافلة دعوية وبيانها كالتالي :

القوافل المشتركة بين مديرية أوقاف بني سويف والأزهر الشريف:

تم تسيير عدد ( 5 ) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ومديرية أوقاف بني سويف ‌القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف

القوافل الخاصة بالمديرية:

• تم تسيير عدد ( 8 ) قافلة دعوية أسبوعية بالمديرية .

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد ( 28 ) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديرية .

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد ( 99 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد ( 80 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد ( 1629 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد ( 82 ) مساجد على مستوى المديرية

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 1392 ) درس منهجي ، على النحو التالي :

• عدد ( 1248 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد ( 46 ) مسجد على مستوى المديرية .

• عدد ( 144 ) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات ، وذلك بعدد ( 6 ) مسجدًا على مستوى المديرية.

7. البرنامج التثقيفي:

• تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بعدد ( 936 ) مسجد على مستوى المديرية .

8. البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم:

• تم تنفيذ عدد ( 80 ) لقاء تثقيفيًّا مشتركًا بين المديرية وبين التربية والتعليم لعدد ( 80 إمام )

9. المبادرات :

• ( 128 ) ندوة ضمن مبادرة حق الوطن

• ( 2 ) دورة في فقه الصيام لعدد ( 120 ) إمام

• ( 64 ) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم )

• ( 4073 ) ندوة ضمن مبادرة الصلاة علي النبي ( صلى الله عليه وسلم )

• ( 8 ) ندوة ضمن مبادرة أعرف قد نبيك ( صلى الله عليه وسلم )

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ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

المقارئ القرآنية:

عقدت مديرية أوقاف بني سويف عدد ( 14287 ) مقرأة على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها ( 350 ) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر

• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 4524 ) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر .

• مقارئ الجمهور : وعددها ( 9360 ) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة

• المقارئ النموذجية : وعددها ( 53 ) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر

مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد ( 1305 ) حلقة تحفيظ على مستوى المديرية ، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 5 ) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص : 3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع ( 1305 ) حلقة تحفيظ .

التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها ( 208 ) حلقة تحفيظ ،تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك.

المسابقات القرآنية :

• مسابقة أعضاء المقارئ

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

• الاختبارات الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم لغات

• الاختبارات الأولية لمسابقة القراءات الصيفية

• المسابقة المحلية للقرآن الكريم

• مسابقات خطباء المكافأة علي بند التحسين

• مسابقات مقيمي الشعائر بالمكافأة

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

• الاختبارات الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم

• الاختبارات الأولية لمسابقة بعثة الحج

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

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ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف

• تدريب الأئمة بوزارة الصحة بواقع عدد 4 تدريب لعدد ( 80 ) إمامًا

• تم تنفيذ عدد ( 7 ) دورات ضمن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات لعدد ( 1060 ) إمامًا

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديرية لعدد ( 1 ) عامل.

• تم تنفيذ عدد ( 4000 ) ندوة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين مديرية أوقاف بني سويف والمجلس القومي للمرأة

• تم تنفيذ عدد ( 8 ) دورة في القضية السكانية من خلال التعاون المشترك بين مديرية أوقاف بني سويف والمجلس القومي للسكان ( 80 ) إمامًا بالمديرية

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رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف هذا العام بمديرية أوقاف بني سويف ( 62 ) مسجدًا منها ( 48 ) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و( 14 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا

• حصول ( 15 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

• تم فرش ( 89 ) مسجدًا بكمية ( 24015 ) م

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خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

• ( 947850 ) جنيهًا قرض حسن للعاملين بالمديرية

• تم توزيع ( 44 ) طن لحوم أضاحي وإطعام على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع عدد 112 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.