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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟.. معجزة يغفل عنها

كم مرة شق صدر النبي
كم مرة شق صدر النبي

كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بينه الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف.

كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟

وقال «جبر»، إن حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت ٤ مرات، لافتا إلى أن خاتم النبوة وضع لسيدنا النبي خلف القلب، بين كتفيه فى اول مرة شق صدره.

وأضاف العالم الأزهري: "خاتم النبوة عند كل الانبياء والمرسلين، كان موجودا فى خلف كف اليد اليمنى، إلا سيدنا  محمد صلى  الله عليه وسلم،  خاتم النبوة بين كتفيه".

وأضاف: "شق الصدر تم فى اول مرة كان عند حليمة وهو صبى، ومرة أخري عند سن ١٢ سنة، ومرة قبل البعثة النبوية ونزول الوحى، ومرة اخرى قبل الإسراء والمعراج".

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أسامة قابيل: المشاركة فى الانتخابات واجب شرعي ووطنى علمه النبى لأصحابه

أكد الدكتور أسامة قابيل، العالم الأزهري، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن المشاركة فى العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، تعتبر واجب شرعي ووطنى، لافتا إلى أن الشورى في الإسلام أمر واجب، وعلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، لأنها هى الديمقراطية الحقة وهي التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع، وهو ما جاء فى قول الله سبحانه وتعالى: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون".

وأوضح وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية فى تصريحات له: "أمرهم شورى بينهم، يعنى يكون لهم رأى فى الأمور المشتركة بينهم، حتى تبنى المصلحة العامة للمجتمع على اجتماع الفكر والرأى فيها،حتى إذا تبينت لهم المصلحة، انتهزوها وبادروها فلابد هنا من التشاور فى اختيار حاكم البلاد، كل فرد فى المجتمع يقول رأيه من وجهة نظره، وفى النهاية يتشكل الفكر والرأى حول شخص الحاكم، وهو ما علمنا إياه الإسلام فى أن يكون الأمر شورى".

وأشار إلى أن ضرورة أن يحتشد المواطنين بالملايين أمام صناديق الانتخاب، للمشاركة واختيار ما يرونه مناسب من وجهة نظر كل فرد، مؤكدا أن المجتمع المصرى صاحب حضارة منذ آلاف السنين، ولديه وعى كبير بقيمة وطنه، ويسعى دائما لتنمية الحاضر وتشوف وبناء المستقبل.

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