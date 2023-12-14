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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشرقاوي قارئا والأبيدي خطيبا.. ننشر تفاصيل خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة غدا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

يستقبل مسجد فاطمة الزهراء، شعائر خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة، الـ 15 من شهر ديسمبر 2023، الـ 2 من جمادى الآخرة 1445، والتي تأتي بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم". 

وتبدأ شعائر خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد يحى الشرقاوي، وخطيبا الشيخ محمود أحمد الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف. 

خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة

خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة 
خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة
خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة 

افتتاح 16 مسجدًا غدًا الجمعة

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح  ( 16 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها  ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد
مديرية أوقاف الجيزة
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 
مديرية أوقاف البحيرة
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم
مديرية أوقاف سوهاج
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج
مديرية أوقاف الشرقية 
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القاهرة
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  
مديرية أوقاف الوادي الجديد
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  
مديرية أوقاف الأقصر
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

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