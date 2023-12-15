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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تبلغ أمريكا بموعد انتهاء المرحلة الحالية من الحرب في غزة

أرشيفية
أرشيفية

نقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".

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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد من إسرائيل إنهاء عمليتها البرية الواسعة في قطاع غزة في غضون ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً.

وذكر المسؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن إدارة بايدن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بضرورة إنهاء عمليتها البرية الواسعة في هذا الإطار الزمني، والانتقال إلى مرحلة "أكثر تحديداً للأهداف" في حربها ضد حماس.

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