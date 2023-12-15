ظافر العابدين: أنا خارج دراما رمضان 2024 وهذا هو حبي الأول

حل الفنان ظافر العابدين ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، أمس الخميس، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم» للحديث عن أحدث أفلامه «إلى ابني»، الذي عرض بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

وقال الفنان ظافر العابدين: «حلم الإخراج كان عندي من 20 سنة وقدمته في فيلم (غدوة) والآن فيلم (إلى ابني) والقصة مختلفة، ومهم الحكاية تلمس قلبي فهذا يجعلني أكتبها وأخرجها بشكل معين ولكن التمثيل هو حبي الأول».

وتابع ظافر العابدين قائلا «لن أتواجد بأي عمل في موسم دراما رمضان 2024، ولكن قدمت مؤخرا فيلم (أنف وثلاث عيون) واللي سعدت أيضا بتواجده في مهرجان البحر الأحمر، ولم أقلق من تقديمه سابقا لأن القصة مختلفة والعلاقات مختلفة عما قُدم من 30 سنة».

وعن مشاركة فيلمين له في مهرجان البحر الأحمر، شدد ظافر العابدين: «المهرجان مهم جدا من الورش والمنح التي يحصل عليها شباب الفنانين والسينمائيين، وكل ما يحدث هو مهم لصناعة السينما العربية».

فيلم «أنف وثلاث عيون» هو معالجة جديدة للفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1972، وقدم بطولته محمود ياسين، ميرفت أمين، نجلاء فتحي، ماجدة، صلاح منصور وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم للأديب إحسان عبد القدوس ومن إخراج حسين كمال.

النسخة الجديدة من «أنف وثلاث عيون» رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى.