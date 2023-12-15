الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة قواته على مقر كتيبة الشجاعية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، سيطرة قواته على مقر كتيبة الشجاعية في غزة وتدميره.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة ،في وقت سابق من اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر المولدات الكهربائية التابعة لمستشفى كمال عدوان بهدف ضمان عدم إعادة تشغيل المستشفى.

كما استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم ، مركبة بصاروخين من طائرة مسيرة في مخيم بلاطة شرق نابلس، ولم تصبها ودون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر أمنية، بأن طائرة مسيرة استهدفت مركبة يستقلها ثلاثة شبان قرب شارع عمان، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروبها إلى مخيم بلاطة بالقرب من شارع السوق، وتمكنت من الهرب مرة أخرى ولم يصب أحد.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني في شارع عمان، وفي الشارع نفسه نتيجة القصف.

