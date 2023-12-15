كولر يفاضل بين موديست وكهربا لهجوم الأهلي أمام اتحاد جدة كأس العالم للأندية

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على تشكيل فريقه المتوقع في المباراة المرتقبة أمام نظيره اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويفاضل المدرب السويسري بين الفرنسي أنتوني موديست ومحمود كهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام الاتحاد السعودي، وحسبما اشارت تقارير صحفية لم يحسم المدرب حتي الأن مصير مركز رأس الحربة.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا أو أنتوني موديست.

يأتي هذا التشكيل المتوقع في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق في مواجهة قوية أمام اتحاد جدة في مسعى الأهلي للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.