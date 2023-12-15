عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حماية المستهلك: تحرير 1500 محضر في أسبوعين بسبب التلاعب بالأسعار

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الحملات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه خلال الأسبوعين الماضيين، حرر جهاز حماية المستهلك 1500 محضر في مخالفات عدة بعدد من الأسواق، منها 221 محضرًا لحجب بعض السلع عن الأسواق، مع تحويل تلك المخالفات للنيابة العامة.
 

وأضاف رئيس حماية المستهلك أنه تم ضبط 105 أطنان سكر وتم توزيعهم علي المستهلكين في نفس المنطقة، كما تم ضبط 74 طن أرز و5 أطنان دقيق و3000 لتر زيت طعام .

https://fb.watch/oYhBYx8T9N/?mibextid=v7YzmG

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

ترشيحاتنا

زواج أسماء أبو اليزيد

علي معلول يفتتح التسجيل لـ الأهلي في مرمى الاتحاد بكأس العالم للأندية

حسام موافي يكشف تفاصيل خطر الإصابة بمرض السكر ومضاعفاته وعلاقته بالتهاب الأعصاب

تهديدان للحارسين.. 15 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أنهى حياة شيف | استكمال محاكمة تاجر أدوات منزلية في البدرشين غدًا

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ