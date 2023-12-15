حماية المستهلك: تحرير 1500 محضر في أسبوعين بسبب التلاعب بالأسعار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الحملات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إنه خلال الأسبوعين الماضيين، حرر جهاز حماية المستهلك 1500 محضر في مخالفات عدة بعدد من الأسواق، منها 221 محضرًا لحجب بعض السلع عن الأسواق، مع تحويل تلك المخالفات للنيابة العامة.



وأضاف رئيس حماية المستهلك أنه تم ضبط 105 أطنان سكر وتم توزيعهم علي المستهلكين في نفس المنطقة، كما تم ضبط 74 طن أرز و5 أطنان دقيق و3000 لتر زيت طعام .

https://fb.watch/oYhBYx8T9N/?mibextid=v7YzmG