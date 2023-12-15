المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر 3 ملايين فرص عمل.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المركز أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وفي إطار جهود الدولة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات حقق إنجازات كبيرة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 48.3 مليار جنيه، لتمويل أكثر من 1.9 مليون مشروع، وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.