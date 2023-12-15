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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الهيئة الوطنية تكشف موعد ومقر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وأشارت في بيان إلى أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

 إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت أنه في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 2 من ظهر يوم الإثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر 2023، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

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