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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة لخدمة أقارب الصحفيين بمشروع العلاج

صدى البلد

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن الشروط والإجراءات والمستندات  المطلوبة للحصول على كارنيه الخدمة الجديدة لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج.

أولاً- الشروط والإجراءات:
١- إشتراك الصحفي في مشروع العلاج شرط أساسي للاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين.
٢- يعامل حامل كارنيه خدمة أقارب الصحفيين بأسعار تعاقد النقابة مع الجهات العلاجية وهي أقل بكثير من أسعار الجمهور.
٣- يدفع أقارب الصحفيين تكلفة الخدمة للجهات العلاجية نقداً بنسبة ١٠٠ ٪؜.
٤- لا تتحمل النقابة أي نسبة في الخدمات العلاجية المقدمة إلى أقارب الصحفيين.
٥- ضرورة تقديم صورة شخصية للمستفيدين لمن هم أكبر من عامين.
٦- ضرورة تقديم مستندات إثبات صلة القرابة.
٧- ملء استمارة الاشتراك الموجودة في إدارة مشروع العلاج والإقرار بصحة البيانات الواردة فيها.
٨- دفع ٢٠٠ جنيه قيمة الاشتراك والكارنيه في خزينة النقابة بعد الحصول على إذن دفع من إدارة مشروع العلاج.
٩- تبدأ الاستفادة من الخدمة والتعامل مع الجهات العلاجية اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٤ لمدة عام.
١٠- الأسعار التي سيتعامل بها أقارب الصحفيين هي الأسعار المنشورة في دليل مشروع العلاج تحت بند إجمالي التكلفة.

ثانياً- المستندات المطلوبة:

١- الأخ - الأخت - العم - العمة - الجد الجدة - الأبناء ممن خرجوا من مشروع العلاج (صورة الرقم القومي للمستفيد).

٢- أبناء الأبناء - أبناء الأخ أو الأخت (صورة الرقم القومي للمستفيد لمن هم أكثر من ١٥ عاماً وشهادة ميلاد كمبيوتر لمن هم أقل).

٣- الخال - الخالة (صورة الرقم القومي لوالدة الصحفي والمستفيد).

٤- والد/ ة الزوج/ ـة (صورة الرقم القومي للزوج أو الزوجة والمستفيد).


ثالثاً- مواعيد فتح باب الاشتراك في الخدمة: 
▪️ من ١٢ إلى ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ ثم تستأنف من ١ إلى ١٨ يناير ٢٠٢٤.
▪️الفترة الصباحية: من الساعة ١٠ إلى ٣ عصراً، والفترة المسائية: من الساعة ٤ إلى ٧ مساء.

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