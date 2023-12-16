الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن فوائد تناول الطعمية و الفول.

وقال د. جمال شعبان، في منشوره :"الطعمية و الفول نعمة من عند ربنا يا رب احفظها من الزوال، لأن الفول غني بالبروتين الألياف، الحديد، فيتامين بي."

وأضاف عميد معهد القلب: "الفول مهم للوقاية من مرض السكر ، حيث إنه يحتوي علي نسبة بروتين نباتي عالية جداً ، و فيه نسبة ألياف عالية جداً و فيه نقطة مهمة جداً بينشط هرمونات الجهاز الهضمي و بينشط الأنسولين و بينشط 3 هرمونات شبع هرمون اسمه جي إل بي 1 و احنا بنستخدمه دلوقتي في علاج السكر، وهرمون تاني واسمه بي واي واي و ده هرمون مهم جداً لقفل الشهية، و هرمون تالت اسمه اميلين."

وأكد جمال شعبان: "الفول مهم للوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين ويخفض الكولسترول، والألياف الموجودة في الفول ومضادات الأكسدة تقي من السرطان، وأيضا الوقاية من وعلاج التهابات الأعصاب، والوقاية من وعلاج الأنيميا."

وتابع: "إضافة زيت الزيتون الطازج والبيض والليمون والكمون تزيد من فوائد الفول هتقول لي بيرفع مستوي يوريك اسيد وبيعمل نقرس هاقول لك( قال تعالي: كلو واشربوا ولا تسرفوا) هتقول لي عندي حساسية منه هاقول لك حظك بقي، شوف البدايل زي اللوبيا والفاصوليا والحبوب الكاملة ."