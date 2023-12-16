عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

الطعمية و الفول
الطعمية و الفول

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن فوائد تناول الطعمية و الفول.

وقال د. جمال شعبان، في منشوره :"الطعمية و الفول نعمة من عند ربنا يا رب احفظها من الزوال، لأن الفول غني بالبروتين الألياف، الحديد، فيتامين بي."

txt

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

txt

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

وأضاف عميد معهد القلب: "الفول مهم للوقاية من مرض السكر ، حيث إنه يحتوي علي نسبة بروتين نباتي عالية جداً ، و فيه نسبة ألياف عالية جداً و فيه نقطة مهمة جداً بينشط هرمونات الجهاز الهضمي و بينشط الأنسولين و بينشط 3 هرمونات شبع هرمون اسمه جي إل بي 1 و احنا بنستخدمه دلوقتي في علاج السكر، وهرمون تاني واسمه بي واي واي و ده هرمون مهم جداً لقفل الشهية، و هرمون تالت اسمه اميلين."

وأكد جمال شعبان: "الفول مهم للوقاية من  جلطات القلب وتصلب الشرايين ويخفض الكولسترول، والألياف  الموجودة في الفول ومضادات الأكسدة تقي من  السرطان، وأيضا الوقاية من  وعلاج التهابات الأعصاب، والوقاية من وعلاج الأنيميا."

وتابع: "إضافة زيت الزيتون الطازج  والبيض والليمون والكمون تزيد من فوائد الفول هتقول لي بيرفع مستوي يوريك اسيد وبيعمل نقرس هاقول لك( قال تعالي: كلو واشربوا ولا تسرفوا) هتقول لي عندي حساسية منه هاقول لك حظك بقي، شوف البدايل زي اللوبيا والفاصوليا والحبوب الكاملة   ."

 

الفول الطعمية الدكتور جمال شعبان الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق فوائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

إطلالة ابنة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

ترشيحاتنا

بقذيفة "تاندوم" ..كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

من طراز رعد .. كتائب القسام: فجرنا عبوات ناسفة في قوة صهيونية

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شريان الخير لمصر.. أئمة وواعظات الأوقاف في زيارة لقناة السويس| صور

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مستوطنتي المنارة والمطلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

فيديو

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ