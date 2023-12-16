عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة مؤثرة من شريهان بعد وفاة أحمد البدرى

أحمد البدرى
أحمد البدرى

نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى بشأن رحيل المخرج أحمد البدرى. 

وقالت شريهان : "إنا لله وإنا إليه راجعون في المغفور له بإذن الله المخرج الإنسان الموهوب المحترم أحمد البدري". 

شريهان

ورحل المخرج أحمد البدري وينتظر تشييع جنازته ظهر اليوم السبت من مسجد الحصري بأكتوبر.

مرض أحمد البدرى 

وكان صديق المخرج أحمد البدري، قد هاجم أصدقاءه؛ وذلك بعد أن رفضوا زيارته.

وقال صديق المخرج أحمد البدري، فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس  ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور  وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقاءه زاره..معقوله ياناس".

واستكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وأضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش  الرعايه المركزة من ٤ إلى ٥  روحوا زوره واخلصو النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.

وقدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين.

أحمد البدرى الفنانة شريهان المخرج أحمد البدرى فيلم عمر وسلمى 2 مرض أحمد البدرى شريهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب

موضوعات متعلقة

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

اتهمته بـ البيدوفيليا.. فنانة شهيرة تفتح النار على نيكى ميناج

بعد طلاقها.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب

بسبب المخدرات.. تفاصيل رحيل بطل friends بعد 45 يوما من وفاته

أخبار الفن| زفاف أسماء أبو اليزيد.. طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج أحمد البدري

موعد ومكان جنازة المخرج أحمد البدري

ترشيحاتنا

صراع بين آرسنال وتشيلسي علي ضم أوسيمين

حدادًا على رحيل الأمير.. قرار عاجل من وزارة التعليم الكويتية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

وفقا للدستور.. مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت

شاهد | لحظة إعلان وفاة أمير الكويت

الشيخ نواف الأحمد..الأمير السادس للكويت بعد الاستقلال وصاحب ثاني أطول فترة وزيرا للداخلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال حسين الشحات للعامري فاروق؟

برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

بسيط ومميز.. سعر فستان أنابيلا هلال بتجاوز 177 ألف جنبه بمهرجان الجونة السينمائي

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

فيديو

عمرو أديب يكشف حقيقة طلاق شيرين عبدالوهاب .. فيديو جراف

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ