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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وصلت ثروتهم تريليون دولار.. قصة أقوى عائلة في العالم

عائلة روتشيلد
عائلة روتشيلد

ما أغنى عائلة في العالم؟ على مدار ثلاثة قرون حتى الآن ظلت عائلة واحدة محتفظة بمكانتها الاقتصادية كأقوى وأغنى عائلة في العالم كما كان لها دور في هجرة اليهود إلى فلسطين.

بدأت ثروة العائلة من ولد لديه 11 عامًا، زرع الأب بداخله قبل وفاته، التجارة وكيفية كسب المال من الإقراض والحصول على وفاته حتى بدأ الابن طريقه في تأسيس ثروة العائلة.

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ما أغنى عائلة في العالم؟

تعد عائلة آل روتشيلد الشهيرة واحدة من أغنى وأقوى العائلات في العالم، حيث تتحكم في الكثير من القرارات العالمية، كما كان دورا بارزا في إقامة الكيان الصهيوني داخل فلسطين.

بدأت رحلة روتشيلد الابن بتجارة العملات النادرة، الأمر الذي جعله مقربا للعائلة المالكة في إنجلترا، القرابة التي مكنته من إفتتاح أول بنك له في إنجلترا وذلك لإقراض الأموال للتجار بفوائد.

تطور الأمر بعد ذلك بعدما تمكن الابن من تحقيق ثروة طائلة من وراء إقراض الأموال، كما علم أولاده الخمسة أصول المهنة وتجارة الأموال ثم قام بتوزيعهم على أوروبا للسيطرة على العالم.

تمكنت عائلة روتشيلد من التوغل في الدول الخمس ألمانيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإنشاء بنك في كل دولة لإقراض الأفراد وكذا الحكومات، كما وضعت العائلة قواعد لأفرادها، أبرزها التحالف دائما وإمداد بعضهم بالمعلومات، فضلا عن عدم الزواج خارج العائلة إلا بشروط محددة.

من أبرز الوقائع التاريخية التي تسببت في زيادة ثروة العائلة هي الحرب بين انجلترا وفرنسا، حيث قام روتشيلد ببيع جميع أصول العائلة في إنجلترا لإيهام الأفراد والشركات بأن بريطانيا خسرت الحرب لصالح فرنسا.

وبالفعل توهم الجميع في إنجلترا بخسارتهم الحرب قبل انتهائها وسارعوا ببيع أصولهم وأسهمهم لتقوم عائلة روتشيلد بشرائها، وعقب انتهاء الحرب لصالح انجلترا وعندما طالب الإنجليز باسترداد أصولهم، قامت عائلة روتشيلد ببيعها لهم بثلاثة أضعاف سعرها القديم.

تعددت مجالات التجارة الخاصة بعائلة روتشيلد، إلا أنها ركزت على الإقراض والسلاح والدواء، الأمر الذي جعل أموالها تتضاعف خلال فترات الحروب، كما جعلتها تؤثر على الحكومات والدول لتحقيق مطالبهم، ومنها تهجير اليهود إلى فلسطين وإقامة كيان لهم هناك.

كم ثروة عائلة روتشيلد؟

وفقا لموقع "The Richest" فإن أحفاد عائلة روتشيلد تزوجوا من عائلات ملكية وعائلات ثرية أخرى، حيث يُعتقد أن صافي ثروة الأسرة بأكملها يصل إلى 400 مليار دولار، مع بعض التقديرات أنها تصل إلى تريليون دولار".

ووفقا للموقع، فإن أغنى أعضاء عائلة روتشيلد، مرتبة بحسب صافي ثروتهم الفردية: الممثلة والكاتبة الفرنسية نادين دي روتشيلد، 100 مليون دولار، وإدواردو دي روتشيلد، 300 مليون دولار، كذلك، لين فورستر دي روتشيلد، 673.6 مليون دولار، وناثانيال روتشيلد، 1 مليار دولار، جيمس روتشيلد، 1.3 مليار دولار، آريان دي روتشيلد، 1.5 مليار دولار، جاكوب روتشيلد، 5 مليارات دولار، وأخيراً ديفيد ماير دي روتشيلد، 10 مليارات دولار.

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