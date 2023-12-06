يستخدمها الجيش المصري|أقوى الأسلحة العالمية تستعرضها الصين في معرض إيديكس 2023.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

الصين

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الصيني في معرض إيديكس 2023، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الصناعية الدفاعية الصينية بأجنحة متميزة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

الجناح الصيني في معرض إيديكس 2023

وقد تواجدت أكثر من 10 شركات مختلفة ومتنوعة ومتخصصة في الجناح الصيني وتنوعت المعروضات ما بين "الطائرات بدون طيار - والمدرعات - والدبابات - والمدفعية - الدفاع الجوي - الصواريخ - السفن الحربية الغواصات - الطائرات المقاتلة - أنظمة الاتصالات - الأقمار الصناعية - الردارات - أجهزة الحرب الإلكترونية - المسيرات البحرية - الأسلحة الخفيفة - المدافع - أجهزة الاسلكي - أجهزة الرؤية الليلية".

وكانت البداية مع شركة CETS الصينية والتي تعمل في مصر منذ 20 عامًا وتتميز في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وأجهزة الرؤية الليلية وطائرات الاستطلاع.

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

منتجات شركة CETS الصينية

كما تفقد "صدى البلد جناح شركة CJAIE الصينية والذي يتميز بعرض منتجات عسكرية كـ المركبات والمدرعات.

منتجات شركة CJAIE الصنية

منتجات شركة CJAIE الصنية

منتجات شركة CJAIE الصنية

كما تفقد "صدى البلد جناح شركة ELINC الصينية والذي يتميز بعرض منتجات عسكرية كـ الردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية.

منتجات شركة ELINC الصينية

منتجات شركة ELINC الصينية

منتجات شركة ELINC الصينية

منتجات شركة ELINC الصينية

منتجات شركة ELINC الصينية

منتجات شركة ELINC الصينية

كما تفقد "صدى البلد جناح شركة CPMIEC الصينية والذي يتميز بعرض منتجات عسكرية كـ الردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الجوالة وأنظمة مجابهة الطائرات بدون طيار.

منتجات شركة CPMIEC الصينية

منتجات شركة CPMIEC الصينية

منتجات شركة CPMIEC الصينية

منتجات شركة CPMIEC الصينية

منتجات شركة CPMIEC الصينية

منتجات شركة CPMIEC الصينية

منتجات شركة CPMIEC الصينية

منتجات شركة CPMIEC الصينية

كما تفقد "صدى البلد جناح شركة ALIT الصينية والذي يتميز بعرض منتجات عسكرية كـ أنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الجوالة وطائرات بدون طيار.

منتجات شركة ALIT الصينية

منتجات شركة ALIT الصينية

منتجات شركة ALIT الصينية

منتجات شركة ALIT الصينية

منتجات شركة ALIT الصينية

منتجات شركة ALIT الصينية

منتجات شركة ALIT الصينية

كما تفقد "صدى البلد جناح شركة CSSC الصينية المتخصصة في المجال البحري وأنظمة الحرب الإلكترونية والردارات والطوربيدات.

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

منتجات شركة CSSC الصينية

كما تفقد "صدى البلد جناح شركة CATIC الصينية المتخصصة في مجال الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار وطائرات التدريب.

منتجات شركة CATIC الصينية

منتجات شركة CATIC الصينية

منتجات شركة CATIC الصينية

منتجات شركة CATIC الصينية

منتجات شركة CATIC الصينية

منتجات شركة CATIC الصينية

العلاقات العسكرية المصرية الصينية

تتميز العلاقات العسكرية المصرية الصينية بالطابع الإستراتيجي، حيث تخدم الأسلحة الصينية داخل صفوف القوات المسلحة، وتتنوع ما بين "طائرات بدون طيار - أنظمة قيادة وسيطرة - ردارات ومنظومات صاروخية - أجهزة إشارة - ومقذوفات المضادة للدبابات - والأقمار الصناعية وعلوم الفضاء"، ويتم التصنيع المحلي لطائرة التدريب k8 داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.