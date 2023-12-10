أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

أضافت أغنى 25 عائلة في العالم 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتها خلال 2023.

ساعد النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم، والإنفاق الاستهلاكي المرن على دعم أعمال هذه الأسر على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

وحظيت أغنى 25 عائلة في العالم بعام ممتاز خلال 2023، حيث أضافت الأسر شديدة الثراء 1.5 تريليون دولار أخرى إلى ثرواتها الشخصية .

وأفادت "بلومبرج نيوز"، بأن النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم، والإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد على دعم أعمال هذه الأسر على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

أغنى العائلات في العالم

وعن تفاصيل التقرير، فقد أصبحت الأسرة الحاكمة في أبوظبي "آل نهيان"، وعشيرة "والتون" الأميركية أغنى عائلة في العالم.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تصبح فيها عائلة غير ورثة "وول مارت" أغنى عائلة في العالم.

وفي الوقت نفسه، أضافت العائلة التي تسيطر على هيرميس – بما في ذلك المدير الفني للعلامة التجارية بيير ألكسيس دوماس

والرئيس التنفيذي أكسل دوماس – ثروة بقيمة 56 مليار دولار في عام 2023 لتحتل المركز الثالث في قائمة "بلومبرغ".

وفي السياق المتصل، عائلة والتون وأباطرة الشوكولاتة عائلة "مارس" ومليارديرات النفط عائلة "كوخ" هم الممثلون الثلاثة للولايات المتحدة في المراكز العشرة

وتعد أغلب العائلات في القائمة كانت من الجيل الثالث للمؤسس، فيما تجاوز القليل منها الجيل الخامس، بينما كانت العائلة الأقدم في إرث الثروة تعود إلى قطر مع الأسرة الحاكمة "آل ثاني" والتي يمثل أمير قطر، جيلها الثامن.