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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام السقا يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم الإسكندراني

صدى البلد

شارك الفنان عصام السقا، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن إسم شخصيته في الفيلم السينمائي الجديد "الإسكندراني".

 

ونشر عصام السقا صورة منفردة له من بوسترات الفيلم، وكتب: "احلوت.. انتظروا زكي الاسكندراني يوم 4 يناير بجميع سينمات مصر و11 يناير في سينمات الخليج".

 

وعد فيلم "الاسكندراني"

واستقرت الجهة المنتجة لفيلم "الإسكندراني" على طرح العمل، ضمن موسم رأس السنة المقبل، ليكون أول عرض له يوم 4 يناير 2024.

 

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

 

فيلم "الإسكندراني" أول بطولة مطلقه للفنان أحمد العوضي سينمائيا، والعمل مأخوذ عن رواية لـ أسامة أنور عكاشة، ويشارك في البطولة نخبة من المع النجوم ومنهم زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان ، خالد سرحان، انتصار، ومحمود الليثي.

عصام السقا فيلم الاسكندرانى

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