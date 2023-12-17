تصريحات نارية للمتحدث الرسمي للزمالك بشأن زيزو

نشر الإعلامي مينا ماهر، تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر: أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك: لا يوجد عروض وصلت لضم أحمد مصطفى زيزو، وفي حالة وصول عرض سيتم الإعلان عنه من خلال مجلس الإدارة، كلام السوشيال ميديا غير صحيح.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته في العاشرة صباح اليوم على ملعب النادي، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.