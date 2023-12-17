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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن سلمان يتوجه إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الشيخ نواف الأحمد

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، وفد المملكة العربية السعودية الذي يصل الكويت لتقديم العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي: “بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الأحد 4/ 6/ 1445هـ، الموافق 17/ 12/ 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله”.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة ، وفق ما ذكرت صحيفة كويتية، لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبدأت صباح اليوم الأحد، مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل أمس عن عمر ناهز 86 عامًا.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تقام اليوم بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، ومراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط.

ولي العهد السعودي السعودية المملكة الكويت

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