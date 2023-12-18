عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف سيارات ومعدات التعامل مع الأزمات والكوارث في الجيزة.. شاهد

اصطفاف معدات الجيزة
اصطفاف معدات الجيزة

نظمت محافظة الجيزة اصطفافا لمعدات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل للوقوف علي مدي جاهزيتها للتعامل مع الازمات وذلك بأرض الاصطفاف بجوار محور ٢٦ يوليو  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتفتيش علي المعدات الهندسية بالمحافظات للتأكد من استعدادها لمجابهة الازمات والكوارث.


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ، موجهاً بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل.


وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، والتدريب على أنسب أسلوب لمواجهة الأزمة و القرار المناسب للمواجهة .


وكلف محافظ الجيزة سكرتير عام المحافظة بمرافقة اللجنة المعنية للتفتيش على اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والسيول على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الشركات والمديريات للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعداداً لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول .


وكلف المحافظ جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات واستيعاب أعضائها للمهام المكلفين بها، وبيان مدى كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لإدارة العمل بشكل فعال وبكفاءة عالية.

WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.17 AM
WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.17 AM
WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.20 AM
WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.20 AM
WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.28 AM
WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.28 AM
FB_IMG_1702894995259
FB_IMG_1702894995259
FB_IMG_1702894987708
FB_IMG_1702894987708
FB_IMG_1702894984593
FB_IMG_1702894984593
FB_IMG_1702894981940
FB_IMG_1702894981940
FB_IMG_1702894975446
FB_IMG_1702894975446
FB_IMG_1702894969164
FB_IMG_1702894969164
FB_IMG_1702894963066
FB_IMG_1702894963066
FB_IMG_1702894959207
FB_IMG_1702894959207
FB_IMG_1702894956154
FB_IMG_1702894956154
FB_IMG_1702894953715
FB_IMG_1702894953715
WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.14 AM
WhatsApp Image 2023-12-18 at 11.51.14 AM
أحمد راشد محافظ الجيزة الأزمات والكوارث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النظافة والتجميل هيئة النظافة والتجميل رفع درجة الإستعداد القصوي رفع كفاءة العاملين شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة الجيزة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

ننشر جداول امتحانات نصف العام للمراحل التعليمية الثلاث في الجيزة|شاهد

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

إزالة 35 حالة بناء مُخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بالجيزة |شاهد

الجيزة تواصل تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.. شاهد

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الطرق بالأحياء.. صور

بسبب مخالفات بناء| محافظ الجيزة يجازي مسئولي المتابعة والتنظيم في الهرم

غدا.. قطع المياه بعدة مناطق بالحوامدية لإصلاح هبوط وكسر خط الصرف الصحي

لمدة يومين.. غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات بالجيزة..تعرف على التحويلات المرورية

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يصل ألمانيا في زيارة سياسية قصيرة.. ما السبب؟

جولات استفزازية وطقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

هيئة شؤون الأسرى: لدينا تقارير عن تعذيب الاحتلال لمعتقلي غزة

إيران: أمريكا وإسرائيل وراء الهجوم السيبراني المتسبب في تعطل محطات الوقود

استجابت لها مدمرة أمريكية.. استهداف سفينة سوان أتلانتيك بمقذوفات أطلقها الحوثيون

مولد السيدة نفيسة.. الصوفية يبدأون رحلة الاحتفال بذكرى أم الزاهدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

فيديو

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ