ملفات على أجندة الرئاسة وفرحة عارمة بالشوارع.. ماذا حدث بعد إعلان الفائز بالانتخابات؟

برهن المصريون بعد الإعلان عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أنهم قادرون على مخالفة كل التوقعات عندما يتعلق الأمر بالوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات، وذلك عبر المشاركة بفعالية غير مسبوقة في عمليات التصويت.

وأعلنت قبل ساعات، الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وقالت الهيئة، إن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغ 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

فيما جاء المرشح حازم عمر في المركز الثاني بإجمالي أصوات مليون و986 ألف و352 صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

بينما حل المرشح فريد زهران ثالثًا بأصوات بلغت مليون و776 ألف و952 صوتًا بنسبة 4% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وجاء المرشح عبدالسند يمامة في المركز الرابع بإجمالي أصوات 822 ألف و606 أصوات بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ووجه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات العربية المتحدة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها.. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة".

وبعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، تهنئة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال أبو مازن في تهنئته للرئيس السيسي: "نيل الرئيس المصري ثقة المصريين يمثل استكمالا لمسيرته البناءة ومواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات الهامة وحفاظا على مكتسبات مصر".



وجدد الرئيس الفلسطيني، الشكر والتقدير للرئيس المصري على دعمه والشعب المصري في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والجهود الحثيثة لوقف العدوان على قطاع غزة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

كما هنأ مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري العظيم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة، التي تكثُر فيها التحديات، وتتعاظم فيها المسؤوليات، ومن ثمَّ جاءت أصوات المصريين بمثابة تقديرٍ لما أنجزه الرئيس في السنوات الماضية، بتثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء جمهورية جديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل هذا الوطن، وشعبه العظيم.

وعبَّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا المشهد الانتخابي المُشرف الذي ظهرت عليه الانتخابات الرئاسية المصرية، سواء بالحضور غير المسبوق، أو التنظيم المتميز، وكذا التحضُّر والرقي من جميع من شارك في هذا المحفل الانتخابي الأهم.

وهناك الكثير من الملفات التي يتساءل المواطنون عن مصيرها وكيف سيتعامل معها الرئيس السيسي.

من جانبه قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة أهمها: تحسين وضع الجنيه المصري، وحمايته من التعويم، سداد التزامات مصر الخارجية خلال السنوات المقبلة بانتظام، التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ لاستكمال برنامج الإصلاح، توطين الصناعة، زيادة الصادرات، دعم القطاعات الإنتاجية والسياحة، جذب مزيد من الاستثمارات، خفض معدلات التضخم، السيطرة على الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه توجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعافي قطاع السياحة، ارتفاع إنتاج الغاز والبترول، تعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، التأمين الصحي الشامل، ضريبة الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام في البورصة.

وأضاف "الديب" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنظيم وضع سعر الصرف، كذلك دعم قطاعات السياحة والصناعة، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إعادة بناء احتياطيات البنك المركزي من الدولار والنقد الأجنبي، خفض معدلات التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات، حماية الفئات الأقل دخلا، التوجه إلى المشروعات كثيفة العمالة بدلا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة، زيادة الأموال المخصصة لدعم كبار السن والأسر الأشد احتياجا والفقراء، دعم الرعاية المجتمعية لأطفال المدارس عن طريق زيادة الوجبات المدرسية، زيادة الدعم على ألبان الأطفال، توجيه دعم خاص لتدريب الشباب، اتخاذ إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلق عدد أكبر من فرص العمل، تقليل نسبة البطالة خاصة بين النساء، توفير عدد أكبر من دور الحضانة، واستغلال وفرة الشباب الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده، فمصر سوق هائل وموقع جغرافي ممتاز يمكن أن يحقق كل الطموحات المرجوة.

حلف اليمين

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأسواق المصرية تترقب أحداثا عدة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية غدا، أهمها: تغيير الحكومة، أو تكليفها من جديد، فهناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها حتى لو أعيد تكليفها، وتحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر الجاري.

وتدور التساؤلات بعد إعلان الهيئة الانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، حول موعد حلف اليمين الدستورية، ليبدأ معها مدة رئاسية جديدة، ووفقًا لنص المادة 140 من الدستور، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية له.

وتنتهي الولاية الثانية في 2 أبريل 2024، وهذا يعني، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق في 3 أبريل 2024 وفقًا لنص الدستور.

وينص الدستور على أنه " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه"، فإن مدة ولاية المرشح الفائز في السباق الانتخابي 2024".