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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شردي: كان واضحا منذ البداية أن السيسي الأقرب للفوز

مصطفى شردي
مصطفى شردي

هنأ الإعلامي محمد مصطفى شردي، المصريين بـفوز الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة و توليه فترة رئاسية جديدة.

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم المذاع على شاشة الحياة، "كان واضحا جدا منذ البداية أن الأقرب للفوز هو المرشح عبد الفتاح السيسي و لكننا كسبنا كثيرا من إجراء هذه الانتخابات، لأن معظم الناس لم يكونوا يتوقعون هذه المشاركة في هذا التوقيت الحرج بسبب ظروف من حولنا".

خروج الناخبين لم يكن متوقعا

وأوضح، أن الكثير لم يكن يتوقع خروج هذا العدد من المواطنين و الانتخاب بهذه الكثافة التصويتية، منوها إلى ان الهيئة الوطنية للانتخابات بذاتها فوجئت من نسبة المشاركة بالانتخابات من قبل المواطنين وإقبالهم عليها.

 وعقب: " كل الحملات بما فيها حملة عبد الفتاح السيسي فوجئوا بالإضافة للأحزاب المشاركة أيضا فوجئت بأن المواطن المصري تحرك إلى صناديق الاقتراع".

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