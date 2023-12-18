بريطانيا ترصد طائرتين مسيرتين بالقرب من خليج عدن.. وتوجه رسالة للسفن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن تحليق طائرتين مسيرتين على بعد 155 كيلومترا شرق جيبوتي بالقرب من خليج عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تنصح السفن العابرة بتوخي الحذر.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع بعض نظرائه من دول المنطقة لمناقشة مواجهة هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جالانت في تل أبيب، إن هجمات الحوثيين على السفن "متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات "لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد، ولتحقيق هذه الغاية، أكد أنه سيعقد اجتماعًا غدًا، مع الوزراء في المنطقة وخارجها لمعالجة هذا التهديد".

وعلى الجانب الآخر، قال عضو المكتب السياسي لـ مليشيات الحوثي محمد البخيتي، اليوم الاثنين، إنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على أي عدوان على اليمن ستخسر من الناحية العسكرية والأخلاقية.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن مليشيات الحوثي في اليمن لديهم خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن.

وأشار إلى أن الحوثيين قادرين على مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وأكد البخيتي أن الحوثيين لا يستهدفوا إلا السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "حريصون على سلامة الملاحة البحرية ونتحرك ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي فقط".