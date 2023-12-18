ناقد رياضي: فلومينينسي البرازيلي تعمد إضاعة الوقت خوفا من الأهلي.. فيديو

قال الناقد الرياضي، شادي نبيل، إن النادي الأهلي لم يستغل الفرص أمام فلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية.

وأضاف الناقد الرياضي، شادي نبيل، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كهربا أضاع فرصت جيدة أمام فلومينينسي البرازيلي، ومجمل أداء الأهلي في الشوط الأول كان جيدا".

وأشار إلى أن: "فلومينينسي البرازيلي أدار المباراة كما يريد، ولديه لاعبين على أعلى مستوى"، معقبا: "الأهلي كان ندا قويا أمام فلومينينسي البرازيلي، وفلومينينسي البرازيلي تعمد إضاعة الوقت خوفا من الأهلي".

وتابع: "أتمنى فوز النادي الأهلي بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية"، لافتا إلى أن كأس العالم للأندية 2025، سيشهد مشاركة 25 ناديا.