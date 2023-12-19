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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرا التعليم العالي والتربية يكرمان طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والتربية والتعليم يكرمان طلاب

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور رضا حجازي وزير والتربية والتعليم طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub التابع لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-IHub.

 وذلك خلال الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023، بحضور الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ولفيف من رؤساء الجامعات ورواد الأعمال والمستثمرين.

حيث احتضنتها القاهرة بالأمس في فعالية ختامية مميزة، عكست مدى اهتمام الدولة المصرية بدعم المبتكرين والنوابغ المصريين، وإيمانها بقدرتهم على صنع مستقبل مشرق لمصر ليلتقي المبتكرين والنوابغ من مختلف محافظات مصر، الذين قدموا ابتكارات ومشروعات مميزة في مختلف المجالات وتم الإعلان عن الفائزين في بعض برامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لعام 2023.

ومن الجدير بالذكر أن طلاب مشروع نوادي الإبتكار بجامعة عين شمس ASU-iClub قد شاركوا بجدارة وإستحقاق في مسابقة صناع التغيير (Change Makers) المقدمة من Innovators Support Fund - ISF - صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تحت رعاية ا.د محمد ضياء رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عادل الصباغ المدير العام للمركز و  د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بالجامعة و د. إسلام عدلى مدير مشروع نوادي الإبتكار وريادة الأعمال ASU-iClub و مديرى وحدات الابتكار بكليات جامعة عين شمس والتي تم إطلاقها في شهر فبراير الماضي 2023، حيث أجتاز الفريق التصفيات الأولي والثانية بجدارة والتدريب والتوجيه والإرشاد الذى قدمه لهم الصندوق ، كما أشاد القائمين علي صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتميز الفريق الممثل لجامعة عين شمس.

وزير التعليم العالي والتربية والتعليم يكرمان طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub.
ASU-iClub مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub ريادة الأعمال بجامعة عين شمس ASU-IHub صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الدكتور رضا حجازي وزير والتربية

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