أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .

فقد تم ضبط 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لقيامهم بالإستيلاء على هاتف محمول من إحدى السيدات ونجلتها كرهاً عنهما مستخدمين فى ذلك سلاح أبيض "سكين" حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر .



وضبط 3 أشخاص لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" ، مقيم بالقليوبية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب توصيل الأسلاك ، وتم ضبط السيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دار الســـلام.. وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,250 كيلو جــــرام- سلاح أبيض "مُطــــواة" ، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.