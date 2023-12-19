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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

أسباب التهاب الجيوب
أسباب التهاب الجيوب الأنفية

يتسبب التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب داخل الأنف وتورمها، وتستمر الحالة المرضية مدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

 

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

 

ويمنع التهاب الجيوب الأنفية المزمن الشائع من تصريف المخاط، مما تؤدي إلى انسداد الأنف، وقد يصعب التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بتورم أو ألم في المنطقة المحيطة بالعينين.

 

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يمكن أن تكون الإصابة بعدوى أو وجود زوائد في الجيوب الأنفية، تسمى "السلائل الأنفية" أو تورم بطانة الجيوب الأنفية جزءًا من التهاب الجيوب الأنفية المزمن، يسمى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وتصيب هذه الحالة البالغين والأطفال.

 

لا يوجد سبب معروف لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، ويمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية، بما في ذلك التليف الكيسي، التهاب الجيوب الأنفية المزمن لدى الأطفال والمراهقين.

 

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

 

ويمكن أن بعض الحالات إلى تفاقم التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرز هذه الممارسات يلي :

_ الإصابة بالزكام أو غيرها من العدوى التي تؤثر على الجيوب الأنفية

_ يمكن أن تسبب الفيروسات أو البكتيريا هذه العدوى.

_ وجود مشكلة داخل الأنف، مثل : انحراف الحاجز الأنفي أو السلائل الأنفية أو الأورام.

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