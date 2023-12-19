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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

أعراض التهاب الجيوب
أعراض التهاب الجيوب الأنفية

يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب داخل الأنف وتورمها، وتستمر الحالة المرضية مدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

 

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

 

ويمنع التهاب الجيوب الأنفية المزمن الشائع من تصريف المخاط، مما تؤدي إلى انسداد الأنف، وقد يصعب التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بتورم أو ألم في المنطقة المحيطة بالعينين.

 

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يمكن أن تكون الإصابة بعدوى أو وجود زوائد في الجيوب الأنفية، تسمى "السلائل الأنفية" أو تورم بطانة الجيوب الأنفية جزءًا من التهاب الجيوب الأنفية المزمن، يسمى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وتصيب هذه الحالة البالغين والأطفال.

 

وتشمل الأعراض الشائعة للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما نشر في موقت “مايو كلينك” الطبي، وتشمل :

_ خروج مخاط سميك ومتغير اللون من الأنف، ويُعرف باسم سيلان الأنف.

 

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

 

_ تصريف المخاط أسفل الجزء الخلفي للحلق، ويُعرف بالتنقيط الأنفي الخلفي.

_ انسداد الأنف أو احتقانه الذي يجعل التنفس عن طريق الأنف صعبًا.

_ الشعور بالألم والإيلام عند اللمس والتورم حول العينين أو الوجنتين أو الأنف أو الجبهة.

_ ضعف حاستَي الشم والتذوُّق.

_ ألم الأذن.

_ الصداع.

_ ألم الأسنان.

_ السعال.

_ التهاب الحلق.

_ رائحة الفم الكريهة.

_ الإرهاق.

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أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

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