انتبه.. علامات وأعراض تشير إلى التهاب الزائدة الدودية

يعد التهاب الزائدة الحاد أحد الأمراض الصعبة الشائعة عن الرجال أكثر من النساء، والتهاب الزائدة الدودية الحاد هو التهاب مفاجئ وشديد للزائدة الدودية، يسبب حدوث ألم في البطن، وقد يحدث هذا الألم بشكل مفاجئ أو قد يزداد في عضون عدة ساعات وتعد هذه الحالة من الحالات الطبية الطارئة، وسيحتاج الأشخاص إلى رعاية طبية فورية إذا ظهرت عليهم أي أعراض لـ التهاب الزائدة الدودية، ووفقا لموقع Medicalxpress



ما هو التهاب الزائدة الدودية؟

التهاب الزائدة الدودية هو التهاب يحدث في الزائدة الدودية مصحوب بألم، قد يؤدي هذا الالتهاب إلى أعراض تسبب الوهن والتي تتطلب غالبًا التدخل الطبي العاجل ،يخضع معظم الناس لإزالة الزائدة الدودية فقط بسبب التهابها الذي تفاقم بالفعل والذي يكون معرضاً لخطر حدوث مضاعفات.



أعراض الزائدة الدودية



ألم في البطن يبدأ في منطقة السري ثم ينتقل للجزء الأيمن السفلي للبطن.

الغثيان والتقيؤ.

انتفاخ البطن.

الإمساك.

فقدان الشهية.

ارتفاع درجة الحرارة.

غازات في البطن.

تغيّرات في الأداء الطبيعي للمعي.

السير ببطء مع الانحناء لليمين.

تصلّب في عضلات جدار البطن

ارتفاع درجة الحرارة.

أعراض جفاف.