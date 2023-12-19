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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الإسرائيلي: مستعدون لهدنة إنسانية جديدة في غزة لإطلاق سراح المحتجزين

غزة
غزة

أكد الرئيس الإسرائيلي، استعداد بلاده لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وفي سياق متصل، أكدت ممثل عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية للمشرعين ليمور لوريا، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عاجزة عن علاج المرضى المصابين بصدمات عصبية بسبب الحرب في غزة،  للافتقار  إلى المرافق اللازمة لعلاج المصابين.

وقالت ليمور لوريا، أمام لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي، إنه منذ اندلاع الحرب، تعاملت الوزارة مع 2816 مريضًا جديدًا، 18% منهم يعانون من مشاكل في الصحة العقلية واضطراب ما بعد الصدمة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت المسئولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "إذا لم نحصل على موارد ومعايير إضافية، فلن نتمكن من رعاية الجميع"، مشيرة إلى أنه على الرغم من التزامها بذلك، لم تقم وزارة الدفاع الإسرائيلية بإنشاء إدارة منفصلة لعلاج الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

 

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