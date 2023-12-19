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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة.. استشهاد وفقدان 100 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لبناية بحي الرمال

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 50 فلسطينيا وإصابة 12 وفقدان 50 جراء قصف إسرائيلي استهدف بناية في حي الرمال بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا.

وذكرت الصحة أنه وصل إلى المستشفيات 214 شهيدا و 300 إصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

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كما بينت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في جميع مناطق قطاع غزة.

إسرائيل غزة العدوان الإسرائيلي حي الرمال

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