بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل ووقف الحرب

قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، إن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة علي قطاع غزة.

وحسب “رويترز”، قال القيادي في حماس، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إن إسرائيل مستعدة لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال هرتسوج، لسفراء الدول في إسرائيل وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون معا أكثر من 80 دولة حول العالم، إن “إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى مقابل إطلاق سراح الرهائن”، مشيرا إلي أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق السنوار وقيادة حماس.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، أن “إسرائيل ليست في حالة حرب مع الشعب الفلسطيني، بل مع حماس”.

وقال: “هناك عشرات الحالات الإنسانية ضمن مجموعة المختطفين المحتجزين في غزة”.