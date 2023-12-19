الدفاع الإسرائيلية: الوزارة عاجزة عن علاج الجنود المصابين نفسيا بسبب حرب غزة

أكدت ممثل عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية للمشرعين ليمور لوريا، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عاجزة عن علاج المرضى المصابين بصدمات عصبية بسبب الحرب في غزة، للافتقار إلى المرافق اللازمة لعلاج المصابين.

وقالت ليمور لوريا، أمام لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي، إنه منذ اندلاع الحرب، تعاملت الوزارة مع 2816 مريضًا جديدًا، 18% منهم يعانون من مشاكل في الصحة العقلية واضطراب ما بعد الصدمة، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت المسئولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "إذا لم نحصل على موارد ومعايير إضافية، فلن نتمكن من رعاية الجميع"، مشيرة إلى أنه على الرغم من التزامها بذلك، لم تقم وزارة الدفاع الإسرائيلية بإنشاء إدارة منفصلة لعلاج الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن الصراع الحالي "لا يشبه أي شيء حدث في الماضي"، كما يقول عيدان كليمان، الذي يرأس منظمة المحاربين القدامى المعوقين في جيش الدفاع الإسرائيلي، ونتوقع وصول حوالي 10,000 شخص يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة".