الأونروا: الاحتلال دمر 60% من البنية التحتية في غزة وهجر 90% من السكان

قالت وكالة الأونروا، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 60% من البنية التحتية في غزة مدمرة أو متضررة ، وتم تهجير أكثر من 90% من سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 19667 شهيدا و52586 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ، أنه وصل إلى المستشفيات 214 شهيدا و 300 إصابة خلال الساعات الماضية ، ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

وبينت الوزارة ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في جميع مناطق قطاع غزة.