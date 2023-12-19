بشأن غزة.. أمير دولة قطر يلتقي رئيس أوزبكستان

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صباح اليوم، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد أشاد اليوم الثلاثاء، بدور مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن في غزة، مؤكدا أن جهود قطر ساعدت أيضا في نجاح الاتفاق.

وقال أوستن ، إن واشنطن تتطلع لفعل المزيد مع الدوحة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.