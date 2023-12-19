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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: تصفية كبار مسئولي حماس يستغرق وقتا

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن تصفية كبار المسؤولين في حركة المقاومة الفلسطينية حماس قد يستغرق وقتا.

جاء ذلك في جلسة المجلس السياسي الأمني لحكومة الاحتلال ​​الليلة الماضية، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع فقد سأل بعض وزراء حكومة الاحتلال المشاركين في الاجتماع هاليفي عن إنجازات الحرب بشأن عودة الأسرى الإسرائيلين في غزة أو تصفية كبار مسؤولي حماس.

قال وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين: "دخلنا غزة ليستغرق الأمر عشر سنوات؟" هل سيستغرق القضاء على حماس عشر سنوات؟.

وانضمت وزيرة المواصلات ميري ريجيف وتساءلت: "من سيكون هنا بعد عشر سنوات أخرى ليرى النتيجة؟".

وقال لها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: سنبقى هنا لعشر سنوات أخرى"، فأجابت ريجيف: يجب أن نحضره قبل عشر سنوات بوقت طويل".

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