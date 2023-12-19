الصليب الأحمر الدولي: الحرب في غزة "فشل أخلاقي"

قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة "فشل أخلاقي".

ودعت سبولجاريك دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

وأضافت: “كل يوم تستمر فيه الحرب هو يوم يثبت فيه المجتمع الدولي أنه غير قادر على إنهاء هذه المستويات المرتفعة من المعاناة.

وأوضحت أن استمرار الحرب بهذا الشكل سيكون له تأثير على الأجيال، وليس فقط في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكر الصليب الأحمر الدولي أن الاستجابة الإنسانية في غزة أصبحت صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة.

وقبل أيام قليلة نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتعرض عدة مرافق طبية في قطاع غزة للقصف، ودعت لحمايتها واحترام عملها.