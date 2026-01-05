المصري يهزم سموحة 2-0 فى كأس عاصمة مصر

حقق المصري فوزاً مستحقاً على حساب سموحة بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد السويس في دور المجموعات بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وأفتتح المصري التهديف في الدقيقة 37، عن طريق أحمد القرموطي، ثم أضاف محمد الشامي الهدف الثاني في الوقت القاتل.

وضم تشكيل المصري محمود حمدي لحراسة المرمى كريم العراقي ، محمد هاشم، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور لخط الظهر

محمود حمادة ، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط أحمد القرموطي ، عمر الساعي ، ميدو جابر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو

تشكيل المصري لمباراة سموحة ببطولة كأس عاصمة مصر

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، عبد الوهاب نادر، عمرو سعداوي ، محمود أشرف ، زياد فرج، بونور موجيشا ، مصطفى أبو الخير ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي.