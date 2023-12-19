نشوب حريق في محل ملابس بوسط البلد والدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه

شهد شارع 26 يوليو في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة ، مساء اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر اندلاع حريف فى أحد محلات الملابس.



قامت على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية من أجل إخماد السنة ألهب و النيران و السيطرة على الحريق



الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة ، كانت قد تلقت بلاغاً يفيد أحد محلات الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد.

وسرعان ما توجهت قوة أمنية رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث؛ وذلك من أجل عمل التحريات والفحوصات اللازمة حول الحريق، والعمل على إخماد ألسنة اللهب والنيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة.



وجرى فرض كردون أمني حول محيط نشوب الحريق داخل أحد محلات الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد في القاهرة؛ وذلك من أجل محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، للحفاظ على سلامة وأمان الجميع.