الحمد لله على نعمة الخسارة.. تعليق ناري من تامر أمين على هزيمة الأهلي|فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين، على خسارة الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلاً: "الحمد لله على نعمة الخسارة، ربما كان حلماً وآخر فرصة للوصول لنهاية المونديال ولكن فرصة إنك تكسب مانشستر سيتي كانت من المستحيلات الخمسة".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار، "كان نفسنا الأهلي يوصل للنهائي، و كان صعب أننا ناخد البطولة و لكن قدر الله و ماشاء فعل"، موضحا أن مباراة اتحاد جدة لم تكن مجرد مباراة، لافتًا: فرحة انتصار ماتش اتحاد جدة كانت فرحة مبالغ فيها من الأهلاوية.

الخسارة بالمباراة الأقل أهمية

وأشار، إلى أن مباراة اتحاد جدة الجمعة الماضية كانت أكثر من مجرد مباراة، لها اعتبارات مادية ومعنوية وتاريخية، منوها: "الأهلاوية مكتنش هيجيلهم نوم لو كانوا خسروا أمام اتحاد جدة".

وتابع، "الحمد لله أن الخسارة جات في المباراة الأقل أهمية بالنسبة للأهلاوية".