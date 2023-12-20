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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تخصص أراضي لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتي أسوان والإسكندرية، بهدف تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وشملت المساحات التي نص عليها القرار: مساحة 399.36 فدان تقريباً ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، ومساحة ۱۷,۷۸ فدان تقريباً ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة ١١٥,٦٨ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 65 المنعقد بتاريخ 10/12/2023 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن جداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات والأعمال.

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