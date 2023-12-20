على عهدتي الشخصية.. رئيس نادي الزمالك السابق يكشف مصير زيزو مع الفريق

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريح ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، عن حقيقه استمرار زيزو مع نادي الزمالك.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "علي عهدتي شخصيا.. لن يغادر أحمد سيد زيزو نادي الزمالك هذا العام".

وأكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن نادي الاتفاق السعودي دخل الصراع من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: "الشباب السعودي كان أبرز المهتمين بضم زيزو ودخل الاتفاق في الوقت الحالي وبقوة، من أجل الظفر بخدماته".