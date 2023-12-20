عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ارتدت باروكة حمراء.. نبيلة عبيد توجه رسالة إلى بدرية طلبة

صدى البلد

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة بدرية طلبة بعد ارتدائها باروكة حمراء جعلتها تشبه الفنانة نبيلة عبيد.

وقالت نبيلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرصة اقولك انتي تمثيلك جميل وبتضحكيني اوي تمثيلك زي العسل.

على جانب آخر كشفت الفنانة نبيلة عبيد بعض تفاصيل عودتها الى الدراما التلفزيونية مع المخرج خالد الحجر حيث تقوم حاليا بالتحضير لهذا العمل.

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

موعد طرح فيلم الإسكندراني في مصر ودول الخليج

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات تلفزيونية : أقوم حاليا بالتحضير لمسلسل تلفزيونى جديد مع المخرج خالد الحجر ولا يمكن ان أكشف عن تفاصيل أخرى عنه فى المرحلة الحالية.

وعن اختيار دينا الشربينى لتقديم قصة حياتها فى عمل فنى ردت نبيلة عبيد قائلة : "أحب أن اقدم قصة حياتى بطريقة مختلفة وأنا سأقوم بتجسيدها وليس أى شخص أخر.

الدراما التلفزيونية الفنانة نبيلة عبيد الفنانة بدرية طلبة المخرج خالد الحجر فنانة بدرية طلبة فيلم الاسكندرانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

من داخل الأهرامات.. محمد كريم ينشر صورا جديدة لزيارة تيريس جيبسون

عروض لطلبة المدارس في مهرجان الجونة السينمائي

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

‏أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل فيلم «بنقدر ظروفك» .. صور

كاملة أبو ذكري: غادرت مصر أثناء حكم الإخوان

نقيب المهن التمثيلية يحذر من تداول صفحات تحمل اسمه على مواقع التواصل

أخبار الفن.. تفاصيل جديدة بأزمة شيرين مع روتانا ومفاجآت في برومو فيلم الإسكندراني

الحارس القضائي لصوت الفن: محمد محمد شبانة لا صفة له بحكم المحكمة

ترشيحاتنا

"الصندوق السيادي" وطلعت مصطفى وإيجوث .. اتفاقيات للاكتتاب على 7 فنادق تاريخية

شراكة بين القابضة للسياحة وصندوق مصر السيادي لتطوير وإدارة 7 فنادق تراثية

بالأسلحة ‏الصاروخية.. حزب الله اللبناني يستهدف مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

هل اقتربت الحرب العالمية؟| أكبر أغنياء العالم يتخفى داخل مخبأ فاخر.. شاهد ما بداخله

بعد كلمة الحوثي.. استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ يمنية

محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

تضارب أقاويل.. حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم للاندية

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ