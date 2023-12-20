ارتدت باروكة حمراء.. نبيلة عبيد توجه رسالة إلى بدرية طلبة

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة بدرية طلبة بعد ارتدائها باروكة حمراء جعلتها تشبه الفنانة نبيلة عبيد.

وقالت نبيلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرصة اقولك انتي تمثيلك جميل وبتضحكيني اوي تمثيلك زي العسل.

على جانب آخر كشفت الفنانة نبيلة عبيد بعض تفاصيل عودتها الى الدراما التلفزيونية مع المخرج خالد الحجر حيث تقوم حاليا بالتحضير لهذا العمل.

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات تلفزيونية : أقوم حاليا بالتحضير لمسلسل تلفزيونى جديد مع المخرج خالد الحجر ولا يمكن ان أكشف عن تفاصيل أخرى عنه فى المرحلة الحالية.

وعن اختيار دينا الشربينى لتقديم قصة حياتها فى عمل فنى ردت نبيلة عبيد قائلة : "أحب أن اقدم قصة حياتى بطريقة مختلفة وأنا سأقوم بتجسيدها وليس أى شخص أخر.